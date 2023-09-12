CNN: ВСУ используют сотни муляжей техники в качестве ложных целей для России

Украинские войска в зоне конфликта используют большое количество муляжей техники, пытаясь обмануть российских солдат, сообщает CNN.

Фото: openverse.org

По данным телеканала, муляжи применяются военными ВСУ для экономии дорогих вооружений, полученных от Запада. Отмечается, что на создание ложных целей уходит гораздо меньше средств, чем на приобретение нового оружия.

Так, стоимость гаубицы М777 составляет несколько миллионов долларов, а её макетного образца — меньше тысячи долларов.

"ВСУ активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и ввода в заблуждение ВС РФ", — сказано в материале.

Ранее Киев стал использовать надувные танки из дешёвой ткани. Как пояснили журналисты The Economist, командование ВСУ надеется, что атаки на ложные цели ослабят российскую армию.