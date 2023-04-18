The Economist: войска ВСУ начали использовать надувные танки в целях экономии

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководство киевского режима нашло "перспективное" решение, которое позволит сэкономить на западной технике. Украинские войска начали внедрять надувные макеты в надежде, что стрельба по ложным целям "ослабит Москву". Об этом сообщается в материале The Economist.

У надувных макетов есть несколько преимуществ. Во-первых, ложные цели довольно легко транспортировать. Например, сдутый "танк" помещается в обычный рюкзак. Во-вторых, надувной макет шьют из недорогой нейлоновой ткани.

"Если противник видит тебя на поле боя, ты не просто мёртв. Это также очень дорого обходится", — заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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