Руководство киевского режима нашло "перспективное" решение, которое позволит сэкономить на западной технике. Украинские войска начали внедрять надувные макеты в надежде, что стрельба по ложным целям "ослабит Москву". Об этом сообщается в материале The Economist.
У надувных макетов есть несколько преимуществ. Во-первых, ложные цели довольно легко транспортировать. Например, сдутый "танк" помещается в обычный рюкзак. Во-вторых, надувной макет шьют из недорогой нейлоновой ткани.
"Если противник видит тебя на поле боя, ты не просто мёртв. Это также очень дорого обходится", — заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
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