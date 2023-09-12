Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свердловский бизнесмен выкинул в мусорный бак более шести миллионов рублей
Рестораторы допустили стабилизацию цен в заведениях при укреплении рубля
В Японии назвали дисбаланс между углеводами и жирами ошибкой, вызывающую раннюю смерть от рака
В Московском зоопарке в новый вольер вышел гигантский муравьед
Клупов: НАТО смирилось с потерей Украины и готовится к войне в Восточной Европе
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" посадил его на пшеничное поле
Приёмный отец Милохина заявил, что блогера вряд ли смогут призвать в армию
Врач-инфекционист Неронов: синдром хронической усталости может возникать из-за вирусов
Врач Афонина: дефицит веса может привести к бесплодию и депрессии

Глава "Росатома" Лихачёв заявил о массовой атаке дронов ВСУ на Энергодар

Силовые структуры

Украинские войска реализовали массированную атаку на Энергодар Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из заявления гендиректора "Росатома" Алексея Лихачёва.

Глава "Росатома" Лихачёв заявил о массовой атаке дронов ВСУ на Энергодар
Фото: Openverse

По его словам, удары были зафиксированы в понедельник, 11 сентября, примерно в 18:00. В общей сложности зарегистрировано шесть прилётов.

"Два беспилотника удалось ликвидировать на подлёте, четыре нанесли удары", — уточнил Лихачёв в беседе с журналистами в рамках ВЭФ-2023.

Он также подчеркнул: удары пришлись по Дому культуры, городскому парку и офису партии "Единая Россия". В "Росатоме" не исключили, что такие действия ВСУ связаны с результатами голосования в Энергодаре.

Ранее российские военные сбили дорогостоящий чешский дрон, который летел в сторону Энергодара. Его стоимость оценивают в 550 тысяч евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей

В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
"Чувств нет": бывший фаворит Пугачевой раскрыл правду про отношения певицы с Галкиным
В США процитировали дедушку Путина: "Бей гадов!"
Переворот в Чили: 50 лет трагедии Рустем Сафронов Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев
Скончалась выдающаяся актриса театра, кино и телевидения Мария Скуратова
Рассекречены документы: США всегда "кидали" РФ, считая её страной-слабаком
Блинкен: Украина согласится на переговоры с РФ при инициативе Москвы
Блинкен: Украина согласится на переговоры с РФ при инициативе Москвы
Последние материалы
Рестораторы допустили стабилизацию цен в заведениях при укреплении рубля
В Японии назвали дисбаланс между углеводами и жирами ошибкой, вызывающую раннюю смерть от рака
В Московском зоопарке в новый вольер вышел гигантский муравьед
Клупов: НАТО смирилось с потерей Украины и готовится к войне в Восточной Европе
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" посадил его на пшеничное поле
Приёмный отец Милохина заявил, что блогера вряд ли смогут призвать в армию
Врач-инфекционист Неронов: синдром хронической усталости может возникать из-за вирусов
Врач Афонина: дефицит веса может привести к бесплодию и депрессии
Марков: если в зоне СВО появятся добровольцы из КНДР, НАТО вступит в конфликт
Марочко: на Купянском направлении в радиоперехватах звучит английская и польская речь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников