Украинские войска реализовали массированную атаку на Энергодар Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из заявления гендиректора "Росатома" Алексея Лихачёва.
По его словам, удары были зафиксированы в понедельник, 11 сентября, примерно в 18:00. В общей сложности зарегистрировано шесть прилётов.
"Два беспилотника удалось ликвидировать на подлёте, четыре нанесли удары", — уточнил Лихачёв в беседе с журналистами в рамках ВЭФ-2023.
Он также подчеркнул: удары пришлись по Дому культуры, городскому парку и офису партии "Единая Россия". В "Росатоме" не исключили, что такие действия ВСУ связаны с результатами голосования в Энергодаре.
Ранее российские военные сбили дорогостоящий чешский дрон, который летел в сторону Энергодара. Его стоимость оценивают в 550 тысяч евро.
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