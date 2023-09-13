Украинские СМИ пишут, что "Герани" летят в Днепропетровскую и Николаевскую область

Беспилотники российской армии "Герань" летят в Днепропетровскую и Николаевскую области.

Фото: https://www.toprq.com/displayimage.php?pid=438799

Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.

Там уже объявлена воздушная тревога. Слышна сирена и на подконтрольной киевской власти части Херсонской области.

Ранее была информация, что в Сумской области слышны взрывы. А под Брянском сбиты два беспилотника ВСУ. Один беспилотник сбил под Белгородом.