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Украинские СМИ пишут, что "Герани" летят в Днепропетровскую и Николаевскую область

Силовые структуры

Беспилотники российской армии "Герань" летят в Днепропетровскую и Николаевскую области.

Украинские СМИ пишут, что "Герани" летят в Днепропетровскую и Николаевскую область
Фото: https://www.toprq.com/displayimage.php?pid=438799

Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.

Там уже объявлена воздушная тревога. Слышна сирена и на подконтрольной киевской власти части Херсонской области.

Ранее была информация, что в Сумской области слышны взрывы. А под Брянском сбиты два беспилотника ВСУ. Один беспилотник сбил под Белгородом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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