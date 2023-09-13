Беспилотники российской армии "Герань" летят в Днепропетровскую и Николаевскую области.
Об этом сообщают украинские информационные ресурсы.
Там уже объявлена воздушная тревога. Слышна сирена и на подконтрольной киевской власти части Херсонской области.
Ранее была информация, что в Сумской области слышны взрывы. А под Брянском сбиты два беспилотника ВСУ. Один беспилотник сбил под Белгородом.
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