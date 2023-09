Your browser does not support the audio element.

Согласно сообщению начальника пресс-центра российской группировки "Восток" Олега Чехова, один из танков этой группировки, под командованием ефрейтора Владимира Цацулина, смог заставить отступить колонну бронетехники ВСУ, уничтожив несколько бронированных машин.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.