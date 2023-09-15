Танк группировки войск "Восток" ВС РФ обратил в бегство колонну техники ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно сообщению начальника пресс-центра российской группировки "Восток" Олега Чехова, один из танков этой группировки, под командованием ефрейтора Владимира Цацулина, смог заставить отступить колонну бронетехники ВСУ, уничтожив несколько бронированных машин.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления", — сказал Чехов в беседе с РИА Новости.

Это произошло на Южнодонецком направлении в ходе атаки со стороны украинских войск. Чехов отметил, что солдаты "Востока" продемонстрировали мужество и профессионализм в ходе выполнения своих боевых задач.