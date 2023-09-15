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Танк группировки войск "Восток" ВС РФ обратил в бегство колонну техники ВСУ

0:48
Силовые структуры

Согласно сообщению начальника пресс-центра российской группировки "Восток" Олега Чехова, один из танков этой группировки, под командованием ефрейтора Владимира Цацулина, смог заставить отступить колонну бронетехники ВСУ, уничтожив несколько бронированных машин.

Танк группировки войск "Восток" ВС РФ обратил в бегство колонну техники ВСУ
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления", — сказал Чехов в беседе с РИА Новости.

Это произошло на Южнодонецком направлении в ходе атаки со стороны украинских войск. Чехов отметил, что солдаты "Востока" продемонстрировали мужество и профессионализм в ходе выполнения своих боевых задач.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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