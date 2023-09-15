FT: в ВСУ заявили, что полное выполнение рекомендаций НАТО чревато смертью

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир 78-го полка сил спецназа армии Украины с позывным "Сулеман" заявил, что был бы уже мёртв, если бы полностью следовал рекомендациям НАТО.

Фото: openverse.org

По его словам, некоторые методы, предложенные Западом на тренировках, способны привести к гибели украинских солдат.

"Если бы я делал только то, чему меня научили, я был бы мёртв", — приводит комментарий военнослужащего Financial Times.

При этом в материале сказано, что Запад и Киев ожидали молниеносного прорыва обороны ВС РФ в ходе контрнаступления. Однако превосходство России в воздухе и надёжные оборонительные рубежи сорвали планы НАТО и Украины, отмечается в статье.

Как подчёркивает FT, сейчас Киев и Североатлантический альянс пытаются "сваливать" ответственность за неудачи ВСУ друг на друга.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на тяжёлую обстановку в зоне конфликта из-за превосходства армии РФ в небе.