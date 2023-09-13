WP: солдаты ВСУ заявили о тяжёлой ситуации из-за превосходства России в воздухе

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные пожаловались на тяжёлую обстановку в зоне конфликта из-за надёжной обороны России и её превосходства в воздушном пространстве. Об этом сообщает Washington Post.

Фото: CreativeCommons

По информации издания, ВС РФ активно применяют беспилотники и управляемые бомбы на передовой. Отмечается, что украинские войска не справляются с атаками из-за дефицита средств ПВО и боевой авиации.

"По словам военных и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами", — сказано в материале.

Как пояснил украинский военспец Алексей Мельник, российские авиабомбы довольно трудно перехватить. Это большая проблема для Киева, уточнил эксперт. Он добавил, что из-за воздушных угроз ВСУ не могут проводить штурмы на Запорожском направлении.

Ранее представитель ВСУ Юрий Игнат заявил о неспособности Украины сбивать российские бомбы ФАБ-500.