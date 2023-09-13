Украинские военные пожаловались на тяжёлую обстановку в зоне конфликта из-за надёжной обороны России и её превосходства в воздушном пространстве. Об этом сообщает Washington Post.
По информации издания, ВС РФ активно применяют беспилотники и управляемые бомбы на передовой. Отмечается, что украинские войска не справляются с атаками из-за дефицита средств ПВО и боевой авиации.
"По словам военных и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами", — сказано в материале.
Как пояснил украинский военспец Алексей Мельник, российские авиабомбы довольно трудно перехватить. Это большая проблема для Киева, уточнил эксперт. Он добавил, что из-за воздушных угроз ВСУ не могут проводить штурмы на Запорожском направлении.
Ранее представитель ВСУ Юрий Игнат заявил о неспособности Украины сбивать российские бомбы ФАБ-500.
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