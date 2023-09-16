Очередная бойня с печальными последствиями для Украины произошла у Берховки. Там боевики ВСУ попытались прорвать фланг северной части Артёмовска и завалили всё своими трупами.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Националисты пытались прорвать оборону российских солдат Северного флота и других частей в районе Зализнянского — между Берховкой и Соледаром. Они бросили туда бронегруппы в атаку на наши позиции и записали пафосный видеоролик.
Вторая часть показывает жуткий результат этой атаки ВСУ — практически всё усыпано трупами украинских солдат.
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