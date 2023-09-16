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Бой у Берховки: ВСУ попытались прорвать фланг Артёмовска и завалили своими трупами

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Силовые структуры

Очередная бойня с печальными последствиями для Украины произошла у Берховки. Там боевики ВСУ попытались прорвать фланг северной части Артёмовска и завалили всё своими трупами.

Бой у Берховки: ВСУ попытались прорвать фланг Артёмовска и завалили своими трупами
Фото: openverse

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Националисты пытались прорвать оборону российских солдат Северного флота и других частей в районе Зализнянского — между Берховкой и Соледаром. Они бросили туда бронегруппы в атаку на наши позиции и записали пафосный видеоролик.

Вторая часть показывает жуткий результат этой атаки ВСУ — практически всё усыпано трупами украинских солдат.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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