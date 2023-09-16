Бой у Берховки: ВСУ попытались прорвать фланг Артёмовска и завалили своими трупами

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Очередная бойня с печальными последствиями для Украины произошла у Берховки. Там боевики ВСУ попытались прорвать фланг северной части Артёмовска и завалили всё своими трупами.

Фото: openverse

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Националисты пытались прорвать оборону российских солдат Северного флота и других частей в районе Зализнянского — между Берховкой и Соледаром. Они бросили туда бронегруппы в атаку на наши позиции и записали пафосный видеоролик.

Вторая часть показывает жуткий результат этой атаки ВСУ — практически всё усыпано трупами украинских солдат.