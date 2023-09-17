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Пушилин: ВСУ пытались прощупать российскую линию обороны на Краснолиманском направлении

1:09
Силовые структуры

Украинские военные на Краснолиманском направлении старались прощупать российскую линию обороны. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: ВСУ пытались прощупать российскую линию обороны на Краснолиманском направлении
Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Политик уточнил, что разведывательных мероприятий со стороны противника за последние сутки было как минимум четыре.

Пушилин подчеркнул, что все попытки со стороны украинских военных на этом направлении оказались безуспешными.

"Противник за последние сутки предпринимал попытки, не менее четырех, прощупать нашу линию обороны, проводил разведывательные мероприятия в направлении населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполка, Серебрянского лесничества, успеха не имел, отброшен на исходные позиции", — заявил Пушилин в своём Telegram-канале.

Врио главы ДНР добавил, что на этом участке у сил ВСУ по-прежнему есть возможность подтягивать дополнительные резервы.

Пушилин добавил, что на угледарском и времевском направлениях украинское командование осуществляет перегруппировку, и по этой причине не предпринимает попыток атаковать.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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