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Пушилин назвал вбросом информацию о захвате Авдеевки бойцами ВСУ

1:03
Силовые структуры

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что утверждение Киева о переходе Авдеевки под контроль ВСУ — ни что иное, как очередной украинский вброс.

Пушилин назвал вбросом информацию о захвате Авдеевки бойцами ВСУ
Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

На этом участке не прекращаются изматывающие бои, отметил политик.

"Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои", — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.

По словам Пушилина, ВС РФ немного продвинулись на этом участке за минувшие сутки.

Пушилин напомнил, что та же картина была на днях с посёлком Опытное на Авдеевском направлении, о захвате которого объявил тогда Киев, причём сделав это так убедительно, что в это поверили и сами ВСУ. Украинских военных направили сюда закрепить успех, однако вместо этого они были встречены огнём Первого армейского корпуса ВС РФ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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