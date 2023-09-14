Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что утверждение Киева о переходе Авдеевки под контроль ВСУ — ни что иное, как очередной украинский вброс.
На этом участке не прекращаются изматывающие бои, отметил политик.
"Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои", — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.
По словам Пушилина, ВС РФ немного продвинулись на этом участке за минувшие сутки.
Пушилин напомнил, что та же картина была на днях с посёлком Опытное на Авдеевском направлении, о захвате которого объявил тогда Киев, причём сделав это так убедительно, что в это поверили и сами ВСУ. Украинских военных направили сюда закрепить успех, однако вместо этого они были встречены огнём Первого армейского корпуса ВС РФ.
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