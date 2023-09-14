Пушилин назвал вбросом информацию о захвате Авдеевки бойцами ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что утверждение Киева о переходе Авдеевки под контроль ВСУ — ни что иное, как очередной украинский вброс.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

На этом участке не прекращаются изматывающие бои, отметил политик.

"Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои", — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости.

По словам Пушилина, ВС РФ немного продвинулись на этом участке за минувшие сутки.

Пушилин напомнил, что та же картина была на днях с посёлком Опытное на Авдеевском направлении, о захвате которого объявил тогда Киев, причём сделав это так убедительно, что в это поверили и сами ВСУ. Украинских военных направили сюда закрепить успех, однако вместо этого они были встречены огнём Первого армейского корпуса ВС РФ.