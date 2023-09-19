Ищенко: мы все сразу поймём, когда ВС России начнут наступление

Наступление российской армии не будет идти, как у ВСУ — ради наступления.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

О признаках, которые однозначно скажут о начале наступления ВС РФ, рассказал политолог и публицист Ростислав Ищенко.

"Мы не будем повторять украинский опыт. Должны сложиться обстоятельства, которые позволят осуществить крупную наступательную операцию малой кровью и в короткий срок. В противном случае мы рискуем столкнуться с контригрой противника и попасть в сложную политическую ситуацию", — отметил аналитик в беседе с "Военным делом".

По его словам, сперва должно наступить максимальное истощение армии Украины. Это будет понятно по прекращению атак, ротации ВСУ на передовой и участившейся сдаче в плен. Снизится интенсивность работы артиллерии боевиков, но вырастет число попыток атаковать тыл России дронами. Это будет сделано, чтобы отвлечь внимание общества и властей РФ от ситуации на фронтах и заставить заняться защитой тыла. Правда, ракет и БПЛА у киевского режима надолго не хватит.

Еще один признак наступления ВС РФ Ищенко назвал захват хотя бы пары-тройки центров: Купянска, Авдеевки, Марьинки, Лимана, Угледара или Орехова. У Киева просто не хватит резервов заткнуть эти дыры. Но основными признаками подготовки к масштабному наступлению армии РФ станет информация о передвижении войск, ибо такую массу сложно не заметить, подчеркнул аналитик.

А само наступление начнётся массированной авиационной и артиллерийско-ракетной подготовкой, и по размаху она превысит всё, что мы видели ранее.

Если всё это сложится в одно целое, то это и станет очевидным доказательством, что стратегическое российское наступление по завершению СВО, началось.