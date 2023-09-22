Шкурлатов: Россия нанесёт сокрушительный удар в ответ на атаку по штабу Черноморского флота

Каким будет вечерний ответ России на удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник в запасе Роман Шкурлатов в беседе с "МК".

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По его словам, следует продумать тщательно, как нанести болезненные для противника ответные удары по тем, кто организовал удар по штабу 22 сентября.

Всё говорит о том, что налёт на Севастополь фактически был организован странами НАТО, отметил эксперт.

"Поэтому нужно думать, как более эффективно ответить не только киевскому режиму, но кукловодам, которые находятся в тени. Надо думать, как это делать так, чтобы напрямую не втягиваться в столкновение с НАТО, но в то же время наносить им чувствительные удары", — считает аналитик.

Ответный удар должен быть "взвешенным и спокойным". Он должен быть нанесён ровно в том месте и тогда, где и когда противник меньше всего его ожидает, чтобы нанести ему максимальный военный урон. Но в любом случае ответ должен быть сокрушительным, заявил собеседник издания.

"Я думаю что сегодня мы увидим тревогу по всей Украине, я думаю, что будут поражены центры принятия решений, но этого недостаточно", — заключил подполковник.

Ранее генерал Виктор Соболев объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по штабу ЧФ в Севастополе.