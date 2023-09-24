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The Times: сержант ВСУ после ранения дезертировал — "Я больше не буду их мясом"

1:01
Силовые структуры

Получивший ранение украинский солдат заявил иностранным СМИ, что не вернётся на фронт из-за коррупции и наплевательского отношения командиров ВСУ к боевикам. По словам Андрея, как он представился журналистам, он больше не намерен быть "мясом".

The Times: сержант ВСУ после ранения дезертировал — "Я больше не буду их мясом"
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как уточнил боевик ВСУ, он получил ранение, но врачи вынули не все осколки, и рука перестала частично быть "боеспособной". Когда молодой человек обратился к медикам, чтобы получить "белый билет", с него потребовали 1500 долларов.

Парень пытался поговорить с командиром, но тот его "послал".

Кроме того, боевика не выпустили из страны на лечение в Германию. ВСУшник дезертировал и скрывается в своём "убежище" во Львове.

"Зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом", — заявил украинец в интервью The Times.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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