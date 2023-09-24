Washington Post: командование ВСУ жалуется на потерю боевой техники у сёл Работино и Вербовое

Командир "штурмовиков" ВСУ пожаловался на огромные потери в технике у сёл Работино и Вербовое в Запорожской области.

Фото: newsweek.com

По его словам, украинская армия лишилась иностранных БМП Marder и американских бронированных машин Stryker.

"Там было потеряно много техники, — посетовал украинец Washington Post. — Надо просто понимать, что идёт насыщение противотанковыми минами и насыщение сил противника, оно просто колоссальное".

Сколько именно ВСУ потеряли западной техники под населёнными пунктами, командир не указал. Как и то, какие потери киевский режим понёс в живой силе.