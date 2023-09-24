Командир "штурмовиков" ВСУ пожаловался на огромные потери в технике у сёл Работино и Вербовое в Запорожской области.
По его словам, украинская армия лишилась иностранных БМП Marder и американских бронированных машин Stryker.
"Там было потеряно много техники, — посетовал украинец Washington Post. — Надо просто понимать, что идёт насыщение противотанковыми минами и насыщение сил противника, оно просто колоссальное".
Сколько именно ВСУ потеряли западной техники под населёнными пунктами, командир не указал. Как и то, какие потери киевский режим понёс в живой силе.
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