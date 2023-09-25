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Пушилин: Киев не оставляет попыток атаковать на южных флангах Артёмовска

1:08
Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) по-прежнему пытаются прорваться на южном фланге Артёмовска, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Пушилин: Киев не оставляет попыток атаковать на южных флангах Артёмовска
Фото: openverse.org

По его словам, ситуация остаётся напряжённой в районе Клещеевки и Андреевки. Он добавил, что каждые сутки ВСУ организуют атаки на данном участке. Как пояснил врио главы ДНР, российские войска выполняют задачу по недопущению продвижения противника, охраняя серьёзный рубеж — железную дорогу.

"Противник не оставляет попыток подвинуться на рубежах Клещевка — Андреевка", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".

Он назвал Андреевку и Клещеевку серой зоной, где достаточно трудно закрепиться.

Помимо этого, врио главы ДНР охарактеризовал обстановку на северном фланге Артёмовска. Пушилин отметил, что Киев перебрасывает туда свои силы, однако вряд ли будет начинать какие-либо активные действия, ведь ВСУ прежде всего хотят продвинуться на южном фланге.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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