Киев опубликовал фото пепла погибшего боевика ВСУ в базе неопознанных трупов

Украинское МВД опубликовало фотографию пепла погибшего боевика Вооружённых сил Украины в базе данных неопознанных трупов.

Фото: Telegram-канал издания RT

Об этом сообщает телеканал RT.

Обнаружили его 29 августа. Погиб украинский военнослужащий, по предварительным данным, в Запорожской области в середине августа в н. п. Работино.

При помощи сервиса МВД Украины "Неопознанные трупы" украинцам предлагают найти погибшую родню, введя данные возраста и роста, описание одежды и особые приметы, комментирует портал.