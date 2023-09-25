Украинское МВД опубликовало фотографию пепла погибшего боевика Вооружённых сил Украины в базе данных неопознанных трупов.
Об этом сообщает телеканал RT.
Обнаружили его 29 августа. Погиб украинский военнослужащий, по предварительным данным, в Запорожской области в середине августа в н. п. Работино.
При помощи сервиса МВД Украины "Неопознанные трупы" украинцам предлагают найти погибшую родню, введя данные возраста и роста, описание одежды и особые приметы, комментирует портал.
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