Уже сообщалось, что 12 штурмовиков ВСУ ничего не смогли сделать против пятерых бойцов ВС РФ.
Двое из российских солдат получили ранение, но не отступили.
Бойцы армии России действовало слаженно, дрались дружно, никто не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. За мужество и профессионализм российские солдаты удостоены орденов Мужества.
Командир с позывным "Большой" умело руководил подчиненными, при этом принял на себя главный накал боя, находясь на виду у врага и ведя постоянный огонь по наступающим.
"Стояли на позиции, противник пришел нас атаковать, завязался бой, работали. Ребята сидели на позиции. Я как за старшего вышел в окопы для наблюдения. Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять. Наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону их направлял", — рассказывает герой армии России.
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Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.