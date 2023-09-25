Появилось видео, как пятеро русских бойцов отразили атаку превосходящих сил ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже сообщалось, что 12 штурмовиков ВСУ ничего не смогли сделать против пятерых бойцов ВС РФ.

Фото: Всероссийское казачье общество

Двое из российских солдат получили ранение, но не отступили.

Бойцы армии России действовало слаженно, дрались дружно, никто не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. За мужество и профессионализм российские солдаты удостоены орденов Мужества.

Командир с позывным "Большой" умело руководил подчиненными, при этом принял на себя главный накал боя, находясь на виду у врага и ведя постоянный огонь по наступающим.

"Стояли на позиции, противник пришел нас атаковать, завязался бой, работали. Ребята сидели на позиции. Я как за старшего вышел в окопы для наблюдения. Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять. Наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону их направлял", — рассказывает герой армии России.