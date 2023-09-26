Российские истребители Су-57 серьёзно угрожают Украине и странам Запада. Об этом сообщает 19FortyFive.
Как подчёркивается в статье, при создании самолёта были задействованы инновационные технологии. Отмечается, что малозаметная конфигурация и современные системы, установленные на истребитель, вызывают беспокойство на Западе.
"Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада", — сказано в публикации.
Ранее военный эксперт из Индии Виджайндер Тхакур назвал Су-57 ВКС России высокотехнологичным оружием.
По его словам, Москва редко использует эти боевые самолёты в зоне спецоперации. Однако они будут активно применяться в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом, считает специалист. Эксперт добавил, что Су-57 позволят пресечь вмешательство НАТО в дела России.
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