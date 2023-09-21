Если начнётся открытый конфликт между НАТО и РФ, Москва воспользуется высокотехнологичным оружием, которое пока остаётся в запасе. Об этом заявил военспец из Индии Виджайндер Тхакур.
По его словам, Россия в ходе спецоперации редко применяет высокотехнологичное оружие, например, новейшие истребители Су-57.
"Скорее всего, такая тактика выбрана специально для сохранения боевого потенциала и способности противостоять НАТО", — отметил эксперт в статье для Eurasian Times.
Он добавил, что высокотехнологичные вооружения в случае конфликта будут иметь решающие значение. С их помощью Москва может предотвратить вмешательство НАТО в дела РФ и остановить эскалацию, уточнил автор материала.
Ранее представители МИД России сообщили, что Североатлантический альянс нагнетает напряжённость, совершая провокационные манёвры неподалёку от российских госграниц. По данным ведомства, такая ситуация может спровоцировать вооружённый конфликт.
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