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Марочко: российские бойцы хитростью заманили ВСУ на заминированную позицию

Силовые структуры

Российские солдаты на Краснолиманском направлении обратились к военной хитрости и создали смертельную ловушку для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Марочко: российские бойцы хитростью заманили ВСУ на заминированную позицию
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам отставного полковника ЛНР Андрея Марочко, бойцы РФ предварительно тайно заминировали одну из своих позиций, которую удалось отбить у ВСУ. Затем российские военные начали имитировать отступление с этой точки, уточнил военспец.

"Дождавшись пока украинские боевики её заняли, дистанционно были подорваны закладки", — подчеркнул Марочко в Telegram.

Он добавил, что хитрый план ВС РФ позволил уничтожить целое штурмовое отделение ВСУ. Как пояснил эксперт, впоследствии российские бойцы вновь установили контроль над позицией в районе Красного Лимана.

Ранее Марочко заявил, что Киев перебрасывает возрастных и ограниченно годных солдат на Краснолиманское направление.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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