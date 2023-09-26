Российские солдаты на Краснолиманском направлении обратились к военной хитрости и создали смертельную ловушку для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По словам отставного полковника ЛНР Андрея Марочко, бойцы РФ предварительно тайно заминировали одну из своих позиций, которую удалось отбить у ВСУ. Затем российские военные начали имитировать отступление с этой точки, уточнил военспец.
"Дождавшись пока украинские боевики её заняли, дистанционно были подорваны закладки", — подчеркнул Марочко в Telegram.
Он добавил, что хитрый план ВС РФ позволил уничтожить целое штурмовое отделение ВСУ. Как пояснил эксперт, впоследствии российские бойцы вновь установили контроль над позицией в районе Красного Лимана.
Ранее Марочко заявил, что Киев перебрасывает возрастных и ограниченно годных солдат на Краснолиманское направление.
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