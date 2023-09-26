Марочко: российские бойцы хитростью заманили ВСУ на заминированную позицию

Российские солдаты на Краснолиманском направлении обратились к военной хитрости и создали смертельную ловушку для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам отставного полковника ЛНР Андрея Марочко, бойцы РФ предварительно тайно заминировали одну из своих позиций, которую удалось отбить у ВСУ. Затем российские военные начали имитировать отступление с этой точки, уточнил военспец.

"Дождавшись пока украинские боевики её заняли, дистанционно были подорваны закладки", — подчеркнул Марочко в Telegram.

Он добавил, что хитрый план ВС РФ позволил уничтожить целое штурмовое отделение ВСУ. Как пояснил эксперт, впоследствии российские бойцы вновь установили контроль над позицией в районе Красного Лимана.

Ранее Марочко заявил, что Киев перебрасывает возрастных и ограниченно годных солдат на Краснолиманское направление.