Марочко: ВСУ бросают возрастных и ограниченно годных солдат под Красный Лиман

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев направляет в район Красного Лимана военнослужащих старше 50 лет, а также ограниченно годных солдат ВСУ. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: openverse.org

По его словам, командование ВСУ перебрасывает опытных военных со второстепенных позиций на передовые на участке Сватово — Кременная.

"Вместо них на вторую и третью линии обороны прибывают мобилизованные граждане, в большей степени возрастом 50+, а также ограниченно годные к прохождению военной службы", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил военспец, на Краснолиманском направлении были замечены солдаты ВСУ, которые вернулись на поле боя после лечения в госпитале.

Ранее Марочко сообщил, что в районе Красного Лимана нацбатальон "Азов"* стал угрожать расправой военным ВСУ, обвиняя их в потерях.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.