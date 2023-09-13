Киев направляет в район Красного Лимана военнослужащих старше 50 лет, а также ограниченно годных солдат ВСУ. Об этом заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, командование ВСУ перебрасывает опытных военных со второстепенных позиций на передовые на участке Сватово — Кременная.
"Вместо них на вторую и третью линии обороны прибывают мобилизованные граждане, в большей степени возрастом 50+, а также ограниченно годные к прохождению военной службы", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Как пояснил военспец, на Краснолиманском направлении были замечены солдаты ВСУ, которые вернулись на поле боя после лечения в госпитале.
Ранее Марочко сообщил, что в районе Красного Лимана нацбатальон "Азов"* стал угрожать расправой военным ВСУ, обвиняя их в потерях.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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