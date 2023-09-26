Песков о поставках танков Abrams на Украину: "Будут и эти гореть"

Передача американских танков Abrams не повлияет на российскую спецоперацию, они не изменят ход конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: openverse.org

По его мнению, у Киева нет вооружений для изменения расстановки сил.

Он добавил, что танки Abrams являются серьёзным оружием. При этом представитель Кремля напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который подчёркивал, что западные танки "горят за милую душу".

"Будут и эти гореть", — уточнил Песков на брифинге.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил доставку первых Abrams на территорию его страны.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что эти боевые машины не смогут серьёзно переломить ситуацию на линии соприкосновения. Как подчеркнули авторы статьи, российские минные поля станут серьёзным препятствием для американских танков.