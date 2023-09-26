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WSJ: танки Abrams не изменят ход конфликта из-за российских минных полей

Силовые структуры

Украинские войска не смогут серьёзно переломить ситуацию в зоне конфликта с помощью американских танков Abrams, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ: танки Abrams не изменят ход конфликта из-за российских минных полей
Фото: openverse.org

Как сказано в материале, за четыре месяца контрнаступления Киев так и не добился существенных результатов. Отмечается, что гусеничная техника, переданная Украине, не в состоянии преодолевать минные поля.

"После четырёх месяцев наступления Abrams вряд ли смогут существенно изменить ход конфликта, так как минные поля РФ стали серьёзным испытанием для гусеничной техники", — подчёркивается в статье.

WSJ также напоминает, что вскоре в зоне конфликта начнутся дожди. Это затруднит передвижение тяжёлой техники, уверены журналисты. Помимо этого, они добавили, что российские военные ведут целенаправленную работу по уничтожению западных танков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил первую партию американских танков Abrams.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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