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Зеленский подтвердил, что первые танки Abrams прибыли на Украину

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Киев получил первые американские танки Abrams.

Зеленский подтвердил, что первые танки Abrams прибыли на Украину
Фото: openverse.org

В своём Telegram-канале он поблагодарил Запад за поставленную тяжёлую технику. По его словам, Киев начал искать новые контракты для расширения географии снабжения.

"Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — подчеркнул Зеленский.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в субботу, 23 сентября, западные партнёры передали Киеву первые танки Abrams. Как отметил представитель Пентагона, в ближайшее время на Украину будут доставлены ещё несколько боевых машин. При этом их конкретное количество пока не уточняется.

Авторы Military Watch Magazine сочли провальной идеей передачу Abrams украинской армии. Они напомнили, что ВС РФ уже уничтожили несколько танков Leopard и Challenger 2. Эксперты предрекли аналогичную судьбу американским боевым машинам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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