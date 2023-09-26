В войсках ВС Украины возник конфликт с инструкторами НАТО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные ВСУ начали конфликтовать с иностранными инструкторами. Майор из Великобритании удивился происходящему.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Как сообщает сайт aif.ru, инцидент произошёл между командиром 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковником Мерзликиным и майором Меган Линдси-Бейли из Великобритании. Еёприкомандировали к тактической группировке "Купянск". Инцидент произошёл, когда англичанка отдала приказ о выводе иностранных наёмников с передовой и сокращении их числа в бригаде. Мерзликин грубо отреагировал на это и попросил майора не вмешиваться в дела бригады. Меган Линдси-Бейли покинула штаб, охваченная эмоциями.

Командующий группировкой "Купянск", генерал Андрей Гнатов узнал о происшествии. Он решил сохранить британского майора в составе и предоставил ей всю необходимую поддержку. С Мерзликиным был проведён жёсткий разговор. Его чуть не сняли с должности, поскольку он угрожал устроить серьёзный скандал, который мог вызвать негативную реакцию со стороны Лондона.