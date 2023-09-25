Юрий Кнутов: в секретном бункере в Одессе британцы обучали морских диверсантов ВСУ

Противник, нанося удары по Севастополю, потерял важный объект, скрытый под нежилой гостиницей в порту Одессы. Несколько интернет-ресурсов сообщили, что основной целью атаки был не сам отель, который в конечном итоге был уничтожен, а объект, находившийся под ним. Как сообщает военный эксперт Юрий Кнутов, он, вероятно, связан с иностранными специалистами и морскими дронами, которые время от времени атаковали объекты в Крыму.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Задачи у бункера могут быть разными. Но я всё же полагаю, что здесь находились командный пункт или центр подготовки, в котором иностранцы обучали украинцев управлению морскими дронами. Центр мог быть также связан с обработкой данных, которые поступают противнику для дальнейших атак морскими дронами", — рассказал Кнутов в беседе с "МК".

Кнутов также отметил, что Германия собирается передать Украине 50 морских дронов — беспилотных катеров-камикадзе. После расторжения зерновой сделки в портах Украины инфраструктура портов будет использоваться исключительно в военных целях Киевом и ВСУ.