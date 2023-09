Противник, нанося удары по Севастополю, потерял важный объект, скрытый под нежилой гостиницей в порту Одессы. Несколько интернет-ресурсов сообщили, что основной целью атаки был не сам отель, который в конечном итоге был уничтожен, а объект, находившийся под ним. Как сообщает военный эксперт Юрий Кнутов, он, вероятно, связан с иностранными специалистами и морскими дронами, которые время от времени атаковали объекты в Крыму.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.