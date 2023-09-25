Противник, нанося удары по Севастополю, потерял важный объект, скрытый под нежилой гостиницей в порту Одессы. Несколько интернет-ресурсов сообщили, что основной целью атаки был не сам отель, который в конечном итоге был уничтожен, а объект, находившийся под ним. Как сообщает военный эксперт Юрий Кнутов, он, вероятно, связан с иностранными специалистами и морскими дронами, которые время от времени атаковали объекты в Крыму.
"Задачи у бункера могут быть разными. Но я всё же полагаю, что здесь находились командный пункт или центр подготовки, в котором иностранцы обучали украинцев управлению морскими дронами. Центр мог быть также связан с обработкой данных, которые поступают противнику для дальнейших атак морскими дронами", — рассказал Кнутов в беседе с "МК".
Кнутов также отметил, что Германия собирается передать Украине 50 морских дронов — беспилотных катеров-камикадзе. После расторжения зерновой сделки в портах Украины инфраструктура портов будет использоваться исключительно в военных целях Киевом и ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.