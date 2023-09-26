Ходаковский: ВСУ неожиданно ударили по позициям ВС РФ двумя ракетами HIMARS

Бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил о том, что украинские боевики неожиданно ударили по российским позициям из РСЗО HIMARS. Военный опубликовал во вторник вечером, 26 сентября, в своём Telegram-канале видео, на котором зафиксированы последствия прилёта.

Фото: polskieradio.pl

По словам комбата, ракет было две. Но жертв среди личного состава удалось избежать. Сожжено несколько легковых автомобилей.

"Мне говорили, что наши уже научились смещать точки прилёта… Не намного, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрёл этот способ — я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации", — посетовал Ходаковский.