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Ходаковский: ВСУ неожиданно ударили по позициям ВС РФ двумя ракетами HIMARS

Силовые структуры

Бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил о том, что украинские боевики неожиданно ударили по российским позициям из РСЗО HIMARS. Военный опубликовал во вторник вечером, 26 сентября, в своём Telegram-канале видео, на котором зафиксированы последствия прилёта.

Ходаковский: ВСУ неожиданно ударили по позициям ВС РФ двумя ракетами HIMARS
Фото: polskieradio.pl

По словам комбата, ракет было две. Но жертв среди личного состава удалось избежать. Сожжено несколько легковых автомобилей.

"Мне говорили, что наши уже научились смещать точки прилёта… Не намного, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрёл этот способ — я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации", — посетовал Ходаковский.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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