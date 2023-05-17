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19FortyFive: РФ "взломала" системы HIMARS с помощью радиоэлектронной борьбы

0:47
Силовые структуры

Россия "взломала" системы РСЗО HIMARS, которые имеются у Украины, при помощи радиоэлектронной борьбы. Из-за этого ВСУ получили серьёзное ограничение своих возможностей, заявил украинский обозреватель Максим Скрипиченко в статье для издания 19FortyFive.

19FortyFive: РФ "взломала" системы HIMARS с помощью радиоэлектронной борьбы
Фото: polskieradio.pl

Россия использует электронные глушители против ракет HIMARS, которые мешают им попадать в цели, рассказал журналист.

Он считает что это повлияло на украинское контрнаступление, так как ВСУ лишаются возможности угрожать инфраструктуре военных сил РФ.

Ранее стало известно, что после удара российской ракетой "Кинжал" по американскому ЗРК Patriot в Киеве НАТО подняло тревогу на европейских базах.

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Видео дуэли ПУТР и танка ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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