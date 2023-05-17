19FortyFive: РФ "взломала" системы HIMARS с помощью радиоэлектронной борьбы

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия "взломала" системы РСЗО HIMARS, которые имеются у Украины, при помощи радиоэлектронной борьбы. Из-за этого ВСУ получили серьёзное ограничение своих возможностей, заявил украинский обозреватель Максим Скрипиченко в статье для издания 19FortyFive.

Фото: polskieradio.pl

Россия использует электронные глушители против ракет HIMARS, которые мешают им попадать в цели, рассказал журналист.

Он считает что это повлияло на украинское контрнаступление, так как ВСУ лишаются возможности угрожать инфраструктуре военных сил РФ.

Ранее стало известно, что после удара российской ракетой "Кинжал" по американскому ЗРК Patriot в Киеве НАТО подняло тревогу на европейских базах.

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