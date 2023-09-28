Figaro: танк Abrams может взорваться в случае неправильного обращения с двигателем

Если военные ВСУ будут неправильно обращаться с двигателями, которые установлены на американских танках Abrams, эти боевые машины могут взорваться, пишет Figaro.

Фото: Openverse

Как отметил экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен, Abrams — капризная машина, нуждающаяся в регулярном уходе и обслуживании. В ином случае танк быстро станет негодным, уточнил собеседник газеты. Он добавил, что обслуживать Abrams должны подготовленные для этих целей специалисты.

Генерал США Марк Хертлинг сообщил, что неправильное обращение с танком способно привести к взрыву.

Издание подчёркивает: взрыв "с диким грохотом" также произойдёт, если ВСУ совершат неудачный удар по месту, где хранятся снаряды. Это случится из-за плохой герметизации боевого комплекта, уточнил источник газеты.

Ранее власти Украины подтвердили доставку танков Abrams на территорию государства.

Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что эти танки будут гореть так же ярко и эффектно, как Leopard и Challenger.