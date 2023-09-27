Бойцы РФ готовы к встрече с американскими танками Abrams на Запорожском направлении и уничтожению этих боевых машин. Об этом сообщил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, борьба с Abrams станет новым опытом для российских солдат. Он обратил внимание на готовность операторов ударных дронов и "ПТУРщиков" к ликвидации американских танков, переданных ВСУ.
Как пояснил руководитель движения, танки Abrams будут поражены по аналогии с немецкими Leopard и британскими Challenger.
"Гореть будут так же ярко и эффектно", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее власти Украины подтвердили информацию о получении первых нескольких танков Abrams. При этом газета The Wall Street Journal (WSJ) подчёркивает: эти боевые машины не смогут переломить ход конфликта, поскольку они не способны эффективно преодолевать российские минные поля.
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