Рогов: танки Abrams будут гореть ярко и эффектно, как Leopard и Challenger

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ готовы к встрече с американскими танками Abrams на Запорожском направлении и уничтожению этих боевых машин. Об этом сообщил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Openverse

По его словам, борьба с Abrams станет новым опытом для российских солдат. Он обратил внимание на готовность операторов ударных дронов и "ПТУРщиков" к ликвидации американских танков, переданных ВСУ.

Как пояснил руководитель движения, танки Abrams будут поражены по аналогии с немецкими Leopard и британскими Challenger.

"Гореть будут так же ярко и эффектно", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее власти Украины подтвердили информацию о получении первых нескольких танков Abrams. При этом газета The Wall Street Journal (WSJ) подчёркивает: эти боевые машины не смогут переломить ход конфликта, поскольку они не способны эффективно преодолевать российские минные поля.