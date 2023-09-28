Рогов охарактеризовал действия ВСУ на линии фронта как крысиную тактику

Украинские войска прибегают к "крысиной тактике" на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По его словам, военные ВСУ пытаются спрятаться в узких местах и лесополосе, чтобы впоследствии незаметно пробраться к российским оборонительным сооружениям. При этом он подчеркнул, что войска РФ надёжно защищают свои позиции, накрывая огнём силы противника.

"Я бы охарактеризовал действия украинских боевиков на линии фронта как крысиную тактику", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава движения сообщил об успехах армии РФ на Ореховском и Времевском направлениях. Он пояснил, что ВС России расширили "серую зону" и отбросили ВСУ на 250-300 метров.