Украинские войска прибегают к "крысиной тактике" на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, военные ВСУ пытаются спрятаться в узких местах и лесополосе, чтобы впоследствии незаметно пробраться к российским оборонительным сооружениям. При этом он подчеркнул, что войска РФ надёжно защищают свои позиции, накрывая огнём силы противника.
"Я бы охарактеризовал действия украинских боевиков на линии фронта как крысиную тактику", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее глава движения сообщил об успехах армии РФ на Ореховском и Времевском направлениях. Он пояснил, что ВС России расширили "серую зону" и отбросили ВСУ на 250-300 метров.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.