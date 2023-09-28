Армия России достигла тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, на Ореховском направлении удалось расширить "серую" зону и отбросить противника на расстояние 250-300 метров.
"Враг был изгнан из областей, откуда он стрелял по нашим позициям. Теперь украинские боевики не могут приближаться к нам так близко", — подчеркнул Рогов.
На Времевском направлении севернее села Приютное российские войска также добились успеха, захватив несколько вражеских позиций и опорных пунктов, добавил он.
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