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Рогов объявил, что российские войска добились успехов на двух направлениях

Силовые структуры

Армия России достигла тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов объявил, что российские войска добились успехов на двух направлениях
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По его словам, на Ореховском направлении удалось расширить "серую" зону и отбросить противника на расстояние 250-300 метров.

"Враг был изгнан из областей, откуда он стрелял по нашим позициям. Теперь украинские боевики не могут приближаться к нам так близко", — подчеркнул Рогов.

На Времевском направлении севернее села Приютное российские войска также добились успеха, захватив несколько вражеских позиций и опорных пунктов, добавил он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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