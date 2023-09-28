Рогов объявил, что российские войска добились успехов на двух направлениях

Армия России достигла тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По его словам, на Ореховском направлении удалось расширить "серую" зону и отбросить противника на расстояние 250-300 метров.

"Враг был изгнан из областей, откуда он стрелял по нашим позициям. Теперь украинские боевики не могут приближаться к нам так близко", — подчеркнул Рогов.

На Времевском направлении севернее села Приютное российские войска также добились успеха, захватив несколько вражеских позиций и опорных пунктов, добавил он.