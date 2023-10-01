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Хайруллин: Кадыров может стать генерал-губернатором на новых территориях

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров может получить пост руководителя новых территорий РФ.

Хайруллин: Кадыров может стать генерал-губернатором на новых территориях
Фото: Telegram

Эти слухи имеют все основания, поскольку президент ЧР имеет антитеррористический опыт, который нужен в борьбе с националистическим подпольем, заявил военный корреспондент Марат Хайруллин.

"Человек с таким бесценным опытом, если будет такой специализированный федеральный округ здесь создаваться с такими задачами. С одной стороны, надо его экономически восстанавливать, с другой стороны, надо с этим террористическим бандподпольем что-то делать, а с третьей — надо перевоспитывать народ. Это задача как раз для Кадырова. У кого ещё из руководителей регионов есть такой специализированный опыт? И самое главное, у Кадырова есть своя команда, которая тоже через всё это прошла", — отметил военкор.

Одновременно Кадыров публикует видео избиения его сыном агента ВСУ, сжегшего Коран, дабы показать, что так будет со всеми. И это сигнал тем, кто работает "по беспределу". Тот извращенец — это символ беспредела, и сигнал спецслужбам Украины, что готовьтесь к жёстким ответам, ждите, подытожил Хайруллин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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