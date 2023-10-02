Украинские военнослужащие, получившие ранения на поле боя, заражены инфекциями, с которыми не способны бороться антибиотики. Об этом пишет Financial Times.
По информации издания, впервые о "тревожном открытии" заявили немецкие медики, лечившие раненого военного ВСУ в госпитале.
"Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам", — сказано в публикации.
Количество таких случаев среди украинских солдат растёт, отмечает FT. Авторы материала добавили, что военнослужащие могли подхватить инфекцию либо в медучреждении, либо в пункте пребывания украинских мигрантов.
Ранее российский боец с позывным "Кортес" вынес на себе раненого украинского солдата. При этом боевики ВСУ препятствовали эвакуации, не прекращая обстрелы.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".