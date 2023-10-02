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FT: раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, которые нельзя вылечить антибиотиками

Силовые структуры

Украинские военнослужащие, получившие ранения на поле боя, заражены инфекциями, с которыми не способны бороться антибиотики. Об этом пишет Financial Times.

FT: раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, которые нельзя вылечить антибиотиками
Фото: Openverse

По информации издания, впервые о "тревожном открытии" заявили немецкие медики, лечившие раненого военного ВСУ в госпитале.

"Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам", — сказано в публикации.

Количество таких случаев среди украинских солдат растёт, отмечает FT. Авторы материала добавили, что военнослужащие могли подхватить инфекцию либо в медучреждении, либо в пункте пребывания украинских мигрантов.

Ранее российский боец с позывным "Кортес" вынес на себе раненого украинского солдата. При этом боевики ВСУ препятствовали эвакуации, не прекращая обстрелы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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