FT: раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, которые нельзя вылечить антибиотиками

Украинские военнослужащие, получившие ранения на поле боя, заражены инфекциями, с которыми не способны бороться антибиотики. Об этом пишет Financial Times.

Фото: Openverse

По информации издания, впервые о "тревожном открытии" заявили немецкие медики, лечившие раненого военного ВСУ в госпитале.

"Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам", — сказано в публикации.

Количество таких случаев среди украинских солдат растёт, отмечает FT. Авторы материала добавили, что военнослужащие могли подхватить инфекцию либо в медучреждении, либо в пункте пребывания украинских мигрантов.

Ранее российский боец с позывным "Кортес" вынес на себе раненого украинского солдата. При этом боевики ВСУ препятствовали эвакуации, не прекращая обстрелы.