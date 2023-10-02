Российский боец с позывным "Кортес" вынес на себе раненого солдата ВСУ под огнём артиллерии противника.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на военного ВС РФ, украинские войска стреляли по раненому во время его эвакуации с поля боя. По словам "Кортеса", пострадавший находился в очень плохом состоянии, ему была оказана первая медицинская помощь.
Российский боец добавил, что ВСУ продолжали наносить сильнейшие удары, поэтому ему пришлось оставить раненого. Когда обстрел закончился, ВС РФ вернулись обратно за военнопленным.
"Кортес" поделился, что перешёл на украинский язык, чтобы убедить раненого солдата ВСУ сдаться в российский плен.
Ранее пленный украинский военнослужащий объяснил, как попал под обстрел со стороны товарищей. Он рассказал, что ВСУ открыли огонь по своим же позициям, когда российские солдаты проводили эвакуацию раненых бойцов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".