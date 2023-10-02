Российский боец "Кортес" вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ

Российский боец с позывным "Кортес" вынес на себе раненого солдата ВСУ под огнём артиллерии противника.

Фото: openverse.org

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на военного ВС РФ, украинские войска стреляли по раненому во время его эвакуации с поля боя. По словам "Кортеса", пострадавший находился в очень плохом состоянии, ему была оказана первая медицинская помощь.

Российский боец добавил, что ВСУ продолжали наносить сильнейшие удары, поэтому ему пришлось оставить раненого. Когда обстрел закончился, ВС РФ вернулись обратно за военнопленным.

"Кортес" поделился, что перешёл на украинский язык, чтобы убедить раненого солдата ВСУ сдаться в российский плен.

Ранее пленный украинский военнослужащий объяснил, как попал под обстрел со стороны товарищей. Он рассказал, что ВСУ открыли огонь по своим же позициям, когда российские солдаты проводили эвакуацию раненых бойцов.