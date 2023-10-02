Пушилин допустил вероятность нового наступления ВСУ в октябре

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут новую волну наступления в октябре 2023 года.

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По его словам, Киев активно перебрасывает резервы на Ореховское и Угледарское направления. Он отметил, что армия Украины, вероятно, планирует до распутицы перейти к наступательным действиям.

"Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24", оценивая возможность наступления ВСУ в октябре.

Как пояснил глава ДНР, российское командование готовится к различным сценариям развития обстановки на линии боевого соприкосновения.

Ранее Пушилин заявил о попытке украинских боевиков сымитировать наступательные действия под Артёмовском. Он добавил, что ВСУ не смогли реализовать атаки у Курдюмовки, Андреевки и Берховки. Российские военные отбросили их на прежние позиции, уточнил руководитель ДНР.