Точные цели для российских "Калибров": почему до сих пор жив ВПК Украины

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С начала спецоперации многие эксперты говорили, что надо наносить удары на Украине по центрам принятия решений, по железнодорожным станциям, центрам логистики, переправам и мостам.

Фото: RusVesna

Сейчас это начало происходить, однако тем не менее на Украине ещё существует ВПК, что доказал сентябрьский удар по танковому заводу в Харькове. Повреждены или даже уничтожены два цеха.

По словам полковника запаса ФСБ первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, до специальной операции Украина находилась на 12 месте по военному экспорту, поскольку при развале СССР ей досталось солидное наследство — более 16 процентов всего ВПК Союза.

"И вплоть до февраля 2022 года Украина была одним из лидеров мирового рынка вооружений. Она обладала и обладает, в определённой степени, до сих пор очень большими военно-промышленными ресурсами. И это целые города, огромные территории, цеха, склады. 2-3 ракеты недостаточно, чтобы эти объекты поразить. Если бы такая задача была бы поставлена, то это можно было бы сделать при помощи авиабомбардировок. Но даже это не гарантировало бы нанесения серьёзного ущерба", — цитирует "Царьград" эксперта.

И если прилетел "Калибр", то это значит, что он повредил какой-нибудь конкретный объект на предприятии, а само само оно цело. Большие предприятия уничтожают диверсиями, какими-то другими действиями, подытожил аналитик.