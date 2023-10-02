Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты по подбору персонала рассказали, как получить повышение
Наркоторговец ошибся и казнил главу собственного наркокартеля в Мексике
Кулеба: "первосортную" Украину устроит лишь первосортное членство в ЕС
Так решил народ: в Казахстане объяснили отмену концертов Галкина*
Nature Cancer: Открыта раковая опухоль, которая сама передается через Атлантический океан
Политолог Брутер назвал "белым шумом" слова Бербок насчёт Украины в ЕС
Горький шоколад и хороший сон: 6 советов по снижению веса, о которых вы не узнаете из книг по диетам
Безвозвратные потери украинской армии приближаются к миллиону
Инфекционист Вознесенский: иммуномодуляторы не могут заменить вакцинные препараты

Точные цели для российских "Калибров": почему до сих пор жив ВПК Украины

1:37
Силовые структуры

С начала спецоперации многие эксперты говорили, что надо наносить удары на Украине по центрам принятия решений, по железнодорожным станциям, центрам логистики, переправам и мостам.

Точные цели для российских "Калибров": почему до сих пор жив ВПК Украины
Фото: RusVesna

Сейчас это начало происходить, однако тем не менее на Украине ещё существует ВПК, что доказал сентябрьский удар по танковому заводу в Харькове. Повреждены или даже уничтожены два цеха.

По словам полковника запаса ФСБ первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, до специальной операции Украина находилась на 12 месте по военному экспорту, поскольку при развале СССР ей досталось солидное наследство — более 16 процентов всего ВПК Союза.

"И вплоть до февраля 2022 года Украина была одним из лидеров мирового рынка вооружений. Она обладала и обладает, в определённой степени, до сих пор очень большими военно-промышленными ресурсами. И это целые города, огромные территории, цеха, склады. 2-3 ракеты недостаточно, чтобы эти объекты поразить. Если бы такая задача была бы поставлена, то это можно было бы сделать при помощи авиабомбардировок. Но даже это не гарантировало бы нанесения серьёзного ущерба", — цитирует "Царьград" эксперта.

И если прилетел "Калибр", то это значит, что он повредил какой-нибудь конкретный объект на предприятии, а само само оно цело. Большие предприятия уничтожают диверсиями, какими-то другими действиями, подытожил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона "Айдар"*
Армия РФ ликвидировала основателя нацбата "Айдар"*
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Россия решила проблему, которая была в начале СВО
Кадыров на новых территориях перевоспитает нацистов
Кадыров на новых территориях перевоспитает нацистов
Последние материалы
Так решил народ: в Казахстане объяснили отмену концертов Галкина*
Nature Cancer: Открыта раковая опухоль, которая сама передается через Атлантический океан
Новый Театр и Московский оперный дом представили премьеру спектакля "Детский альбом Чайковского"
Политолог Брутер назвал "белым шумом" слова Бербок насчёт Украины в ЕС
Горький шоколад и хороший сон: 6 советов по снижению веса, о которых вы не узнаете из книг по диетам
Безвозвратные потери украинской армии приближаются к миллиону
Сына Михаила Швыдкого госпитализировали со сломанным черепом
Инфекционист Вознесенский: иммуномодуляторы не могут заменить вакцинные препараты
Кардиолог Напалков: люди с первым инфарктом или инсультом автоматически попадают в группу высокого риска
Певица Кети Топурия стала крёстной мамой сына Ольги Серябкиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников