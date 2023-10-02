Фатигаров: Россия должна сбивать американские самолёты "Посейдоны"

Попытки ударить по Крыму и Севастополю, которые наводят самолёты и дроны США, будут продолжаться, пока ВС РФ не начнут их сбивать.

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Об этом сообщил военный эксперт Василий Фатигаров.

По его словам, РФ должна действовать весьма решительно.

"Важно разобраться, благодаря чему этот удар стал возможен. Благодаря наведению на цель натовским самолетом "Посейдон". Но пока мы на их "Посейдон" не ответили своим "Посейдоном", это будет продолжаться. Они туземцев не жалеют, а и мы, и, тем более украинцы, для них — это белые туземцы", — в эфире телеканала "Красная линия" сказал аналитик.

Руководствуясь международным правом, армии России надо сбивать все находящиеся в небе объекты, которые работают в интересах врага.

Также надо уничтожать технику на земле: поезда, тягачи технику, плюс личный состав тех подразделений, которые обеспечивают наведение на российскую цель, подытожил Фатигаров.