Удары по ЗАЭС с попыткой захвата — будут: Киев осознанно пойдёт на самые мерзкие провокации.
Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.
"Ситуация развивается в русле информационной гибридной войны — что-то надо показывать. Сейчас 45 дней самые главные хозяева не будут давать денег и, судя по всему, и оружие. Этот каждый день дорогого стоит в этой ситуации, поэтому надо показывать что-то такое — элементарно 100-200 метров зашли в "серую зону", два дома отбили, уже "перемога". Вот такой "перемогой" они в общем-то живут практически с осени прошлого года", — в программе "Акцент дня" сказал капитан 1 ранга.
Но в контексте этой же потребности в медийной "бомбе", киевская власть готовит провокацию с Запорожской АЭС, невзирая на предупреждения не играться с ядерным объектом. Но им ничего не остается делать, уверен аналитик.
У них есть опасение, что если их погонят, то в оборону не дадут войти. Отсюда и байки про "контрнаступ", который превратился для Украины в катастрофу, подытожил Дандыкин.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".