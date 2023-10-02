Дандыкин: обезумевшему Киеву ничего не остаётся, кроме теракта на ЗАЭС

Удары по ЗАЭС с попыткой захвата — будут: Киев осознанно пойдёт на самые мерзкие провокации.

Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

"Ситуация развивается в русле информационной гибридной войны — что-то надо показывать. Сейчас 45 дней самые главные хозяева не будут давать денег и, судя по всему, и оружие. Этот каждый день дорогого стоит в этой ситуации, поэтому надо показывать что-то такое — элементарно 100-200 метров зашли в "серую зону", два дома отбили, уже "перемога". Вот такой "перемогой" они в общем-то живут практически с осени прошлого года", — в программе "Акцент дня" сказал капитан 1 ранга.

Но в контексте этой же потребности в медийной "бомбе", киевская власть готовит провокацию с Запорожской АЭС, невзирая на предупреждения не играться с ядерным объектом. Но им ничего не остается делать, уверен аналитик.

У них есть опасение, что если их погонят, то в оборону не дадут войти. Отсюда и байки про "контрнаступ", который превратился для Украины в катастрофу, подытожил Дандыкин.