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Безвозвратные потери украинской армии приближаются к миллиону

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Силовые структуры

По информации похоронного бюро Днепропетровска, за 1,5 года российской спецоперации в городе похоронено более 22 тысяч человек, погибших в зоне боевых действий.

Безвозвратные потери украинской армии приближаются к миллиону
Фото: openverse

Отчеты по двадцати украинским областям подтверждают, что количество подтвержденных погибших граждан составляет не менее 500 тысяч военных.

А тех украинцев, чья смерть медиками не задокументирована и не учтена как военные потери, считают пропавшими без вести, пишет Telegram-канал "Милитарист".

Погибших в тылу власти не включают в списки потерь в боях. Отсюда можно посчитать, что безвозвратные потери ВСУ оцениваются в 700-800 тысяч боевиков. А если сюда приплюсовать дезертиров и симулянтов, то число потерь приближается к миллиону

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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