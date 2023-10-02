Безвозвратные потери украинской армии приближаются к миллиону

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По информации похоронного бюро Днепропетровска, за 1,5 года российской спецоперации в городе похоронено более 22 тысяч человек, погибших в зоне боевых действий.

Фото: openverse

Отчеты по двадцати украинским областям подтверждают, что количество подтвержденных погибших граждан составляет не менее 500 тысяч военных.

А тех украинцев, чья смерть медиками не задокументирована и не учтена как военные потери, считают пропавшими без вести, пишет Telegram-канал "Милитарист".

Погибших в тылу власти не включают в списки потерь в боях. Отсюда можно посчитать, что безвозвратные потери ВСУ оцениваются в 700-800 тысяч боевиков. А если сюда приплюсовать дезертиров и симулянтов, то число потерь приближается к миллиону