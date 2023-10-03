ВС РФ пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

Российским войскам удалось пресечь наступление семи групп пехоты Вооружённых сил Украины в районе населённых пунктов Приютное и Новомихайловка на Южнодонецком направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, ВС РФ остановили атаку противника, обратившись к артиллерийским установкам. В беседе с РИА Новости он уточнил, что армия России поразила пункт временной дислокации ВСУ неподалёку от Старомайорского, склад с боеприпасами, а также украинский пикап.

Во время пресечения наступления ВСУ была применена тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк", добавил представитель Минобороны РФ.

Чехов подчеркнул: Украина лишилась артиллерийского орудия Д-20, четырёх миномётных расчётов, систем FH70 и "Мста-Б" во время боя.

Ранее на Южнодонецком направлении танк ВС РФ обратил в бегство колонну украинской бронетехники. В ходе сражения было уничтожено несколько бронированных машин ВСУ.