Российским войскам удалось пресечь наступление семи групп пехоты Вооружённых сил Украины в районе населённых пунктов Приютное и Новомихайловка на Южнодонецком направлении.
По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, ВС РФ остановили атаку противника, обратившись к артиллерийским установкам. В беседе с РИА Новости он уточнил, что армия России поразила пункт временной дислокации ВСУ неподалёку от Старомайорского, склад с боеприпасами, а также украинский пикап.
Во время пресечения наступления ВСУ была применена тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк", добавил представитель Минобороны РФ.
Чехов подчеркнул: Украина лишилась артиллерийского орудия Д-20, четырёх миномётных расчётов, систем FH70 и "Мста-Б" во время боя.
Ранее на Южнодонецком направлении танк ВС РФ обратил в бегство колонну украинской бронетехники. В ходе сражения было уничтожено несколько бронированных машин ВСУ.
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