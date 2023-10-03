ВС РФ с использованием мощных огнемётных систем успешно уничтожили опорный пункт противника на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
По его словам, при помощи аэроразведки удалось обнаружить опорный пункт ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское. На объекте находился военный персонал в составе до взвода и одна единица боевой машины пехоты (БМП) Bradley.
"После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжёлой огнемётной системой по живой силе и технике противника", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Ранее Марочко сообщал, что армия РФ не берёт в плен иностранных наёмников, а ликвидирует их.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.