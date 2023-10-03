Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пранкер отсудил 26 тысяч евро у России за жёсткие действия силовиков
Сийярто: мир не понимает и не разделяет позиции Европы по украинскому конфликту
Медведь насмерть порвал туристов в канадском национальном парке
ВС Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую
Полковник Рихтер: кадровые резервы Киева исчерпаются
Британская разведка назвала амфибии и Су-24 ключевыми для авиации РФ в Чëрном море
Плохих собак не бывает: в поведении питомца виноват хозяин
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Климово кассетными боеприпасами
600 тысяч рублей отсудил в Тюмени сын умершего от несвоевременной помощи

Марочко: ВС РФ выжгли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

0:57
Силовые структуры

ВС РФ с использованием мощных огнемётных систем успешно уничтожили опорный пункт противника на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Марочко: ВС РФ выжгли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По его словам, при помощи аэроразведки удалось обнаружить опорный пункт ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское. На объекте находился военный персонал в составе до взвода и одна единица боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

"После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжёлой огнемётной системой по живой силе и технике противника", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Марочко сообщал, что армия РФ не берёт в плен иностранных наёмников, а ликвидирует их.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Последние материалы
В Приморье мужчину приговорили к трём годам колонии за распространение секс-видео с детьми
Guardian: умер актёр из Великобритании Джейк Абрахам
Коммунальщики случайно откопали мумии возрастом около 1000 лет в Лиме
Сийярто: Венгрия хорошо подготовилась к зиме благодаря поставкам газа из РФ
Российские ученые расследуют загадочный случай с выброшенной на берег косаткой
Как связаны микробы и аллергия: учёные провели эксперименты
Продюсер Разин пообещал тяжёлую судьбу артистам, участвующим в концерте памяти Шатунова
Умерла певица и актриса Патриция Янечкова
Крыжовник лучше сажать на солнечном месте и хорошо поливать
Мужчина из Екатеринбурга пытается взыскать алименты с умершей матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников