Марочко: ВС РФ выжгли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ с использованием мощных огнемётных систем успешно уничтожили опорный пункт противника на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт и бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

По его словам, при помощи аэроразведки удалось обнаружить опорный пункт ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское. На объекте находился военный персонал в составе до взвода и одна единица боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

"После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжёлой огнемётной системой по живой силе и технике противника", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Марочко сообщал, что армия РФ не берёт в плен иностранных наёмников, а ликвидирует их.