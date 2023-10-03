Бойцы РФ, согласно международным нормам, не могут брать в плен иностранных наёмников, поскольку они являются преступниками. Об этом заявил отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, армия России вынуждена ликвидировать иностранцев, сражающихся на стороне Киева, в местах боевых действий.
"Такие лица, которые были обнаружены на поле боя, как правило, в плен не берутся и ликвидируются", — сообщил военспец в беседе с URA.RU.
При этом он подчеркнул: сейчас в украинских войсках наблюдается сокращение количества наёмников. Как пояснил Марочко, иностранцы осознали, что им не позволят безнаказанно сражаться против ВС РФ.
Ранее журналисты Telegraph проинформировали, что иностранные наёмники на Украине стали всё чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.
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