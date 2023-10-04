Андрей Марочко: ВСУ пытаются ослабить позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев продолжает неуспешные попытки ослабить позиции ВС РФ и изменить ход событий на Краснолиманском направлении, нанося неудачные атаки на российские позиции. Об этом сообщил бывший подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Фото: Openverse

Он отметил, что за последние несколько дней ВСУ провели около десяти крупных атак на позиции ВС РФ в районе Сватово — Кременная.

"Характер действий противника говорит о том, что украинские боевики прикладывают максимум усилий для ослабления наших подразделений и пытаются переломить пагубную для них тенденцию продвижения наших войск", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ перебрасывают дополнительные войска и резервы, которые изначально предназначались для других направлений, в районы населённых пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества.