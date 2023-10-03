Андрей Марочко: Киев использовал сотрудников ППС из Харькова как штурмовиков

Киевские силовики задействовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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Согласно его заявлению, после отражения атаки ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка было установлено, что в этом штурме участвовали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) из города Харьков.

"У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт также подчеркнул, что средства бронезащиты и шлемы, использованные этими сотрудниками, были стандартными и имели низкий уровень защиты.