Киевские силовики задействовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Согласно его заявлению, после отражения атаки ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка было установлено, что в этом штурме участвовали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) из города Харьков.
"У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт также подчеркнул, что средства бронезащиты и шлемы, использованные этими сотрудниками, были стандартными и имели низкий уровень защиты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.