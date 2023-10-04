ВКС России остановили высадку украинского десанта в Крыму — подробности

Сегодня, 4 октября, ночью десант Вооружённых сил Украины попытался высадиться у крымского мыса Тарханкут.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Украинские боевики двигались на одном быстроходном катере и 3-х гидроциклах. У них было различное оружие, по всей вероятности, они планировали атаковать инфраструктуру полуострова.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Самолёты ВКС РФ нанесли удары по националистам в северо-западной части акватории Чёрного моря, после чего десант ВСУ был рассеян и ликвидирован.