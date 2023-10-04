Сегодня, 4 октября, ночью десант Вооружённых сил Украины попытался высадиться у крымского мыса Тарханкут.
Украинские боевики двигались на одном быстроходном катере и 3-х гидроциклах. У них было различное оружие, по всей вероятности, они планировали атаковать инфраструктуру полуострова.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Самолёты ВКС РФ нанесли удары по националистам в северо-западной части акватории Чёрного моря, после чего десант ВСУ был рассеян и ликвидирован.
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