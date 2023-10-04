Хайруллин: морпехи ВСУ идут в атаки и на мины под боевой химией

Сдаваться в плен боевики Вооружённых сил Украины стали чаще.

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Однако надо понимать, что, когда берут националистов в бою, например, морских пехотинцев, они находятся под воздействием боевой химии, причём накопительного действия.

Об этом сообщает военный корреспондент Марат Хайруллин.

Выглядит это так, что бандеровцы наступают, не обращая внимания на противотанковые и противопехотные мины, у боевиков ВСУ нет страха.

Такую боевую химию им раздают в виде шоколадных батончиков, стали также делать инъекции. В первые дни в плену их бесполезно допрашивать, поскольку у них от этих психоактивных препаратов очень тяжёлый "отход". Порой доходит до полутора недель.

"Людей привозят на передовую, накачивают химией и толкают малыми группами на смерть по минным полям. Это, я считаю, ещё одно жесточайшее преступление против человечества", — подытожил военкор.