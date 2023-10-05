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РИАН: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов

0:55
Силовые структуры

Российские военные с помощью артиллерии нанесли удар по опорному пункту ВСУ со складом снарядов, уничтожив его.

РИАН: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщает РИА Новости, это произошло в районе херсонских островов. Отмечается, что опорник был обнаружен российской разведкой, а затем ликвидирован артиллеристами.

"Мы нанесли огневое поражение", — подтвердил командир артиллерийского расчёта с позывным "Режиссёр".

Впоследствии ВС РФ провели визуальный контроль, который показал, что опорный пункт со складом действительно удалось уничтожить. По словам командира расчёта, российские солдаты делают всё, чтобы ВСУ не смогли пересечь реку Днепр.

4 октября в Минобороны России заявили, что за сутки украинские войска потеряли до 20 солдат на Херсонском направлении и несколько единиц военной техники.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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