Российские военные с помощью артиллерии нанесли удар по опорному пункту ВСУ со складом снарядов, уничтожив его.
Как сообщает РИА Новости, это произошло в районе херсонских островов. Отмечается, что опорник был обнаружен российской разведкой, а затем ликвидирован артиллеристами.
"Мы нанесли огневое поражение", — подтвердил командир артиллерийского расчёта с позывным "Режиссёр".
Впоследствии ВС РФ провели визуальный контроль, который показал, что опорный пункт со складом действительно удалось уничтожить. По словам командира расчёта, российские солдаты делают всё, чтобы ВСУ не смогли пересечь реку Днепр.
4 октября в Минобороны России заявили, что за сутки украинские войска потеряли до 20 солдат на Херсонском направлении и несколько единиц военной техники.
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