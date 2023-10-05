Рогозин: артиллерийское орудие ВСУ уничтожено в районе Пятихаток

Российские военные применили гаубицу "Мста-Б" для удара по артиллерийскому орудию Украины у Пятихаток, сообщил глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин, участвовавший в корректировке огня.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По его словам, под Пятихатками состоялась артиллерийская дуэль, во время которой российская гаубица "разнесла" технику ВСУ. В интервью ТАСС Рогозин заявил, что в этот момент он был рядом с военнослужащими ВС РФ.

Руководитель "Царских волков" подчеркнул: после удара российские солдаты организовали воздушную разведку, которая подтвердила, что артиллерийское орудие Украины действительно уничтожено.

В июле ВСУ были вынуждены отступить из Пятихаток. Сообщалось, что российские войска заманили противника в ловушку, а затем уничтожили целое украинское подразделение. ВСУ понесли серьёзные потери во время боя.