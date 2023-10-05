Силами морской авиации Черноморского флота РФ 5 октября был обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что украинский катер на момент ликвидации находился в северо-западной части акватории Чёрного моря.
Накануне Минобороны РФ сообщило о том, что украинские военные попытались высадиться возле мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Чёрного моря, используя для этого быстроходные военные катера и гидроциклы. Однако десантирование ВСУ оказалось провальным — выполнить поставленные задачи им помешала российская авиация, которая нанесла по диверсантам удар с воздуха.
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