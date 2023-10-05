В Минобороны РФ сообщили о ликвидации в Чёрном море безэкипажного катера ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Силами морской авиации Черноморского флота РФ 5 октября был обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Фото: Olenevka_Crimea

В ведомстве уточнили, что украинский катер на момент ликвидации находился в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Накануне Минобороны РФ сообщило о том, что украинские военные попытались высадиться возле мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Чёрного моря, используя для этого быстроходные военные катера и гидроциклы. Однако десантирование ВСУ оказалось провальным — выполнить поставленные задачи им помешала российская авиация, которая нанесла по диверсантам удар с воздуха.